Nos 11 primeiros meses do ano, "as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 189.533 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 3,6% relativamente a período homólogo de 2023", indica a ACAP.

É de destacar que mais de metade (56,8%) dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, sendo que quase um quinto (19,3%) eram elétricos.

Já o mercado dos veículos ligeiros de mercadorias subiu 13,9% no acumulado do ano, enquanto as novas matrículas de veículos pesados caíram 3,5%, face ao mesmo período do ano passado.

No que diz respeito aos números mensais, a tendência do mercado automóvel foi inversa à do acumulado do ano, com o número de matrículas em novembro a recuar para 19.378, menos 0,3% do que no período homólogo.

Quanto aos automóveis ligeiros de passageiros, foram matriculados em Portugal 16.400 novos, mais 4,0% do que no mesmo mês do ano de 2023.

Por outro lado, nos ligeiros de mercadorias e nos veículos pesados registou-se uma queda, de 1,8% e 60,7%, respetivamente, face a novembro de 2023, segundo a ACAP.

MES // CSJ

