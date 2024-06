Os números confirmam as expectativas anunciadas pelo setor hoteleiro e Governo relativamente a novos recordes no setor, com os conflitos noutras zonas, como o Médio Oriente, a aumentar a procura por destinos diferentes, como o arquipélago cabo-verdiano.

No caso, o turismo está concentrado em duas ilhas: Sal e Boa Vista.

Os maiores visitantes são, por esta ordem, o Reino Unido, Alemanha e Países Baixos, que correspondem a metade dos turistas.

Seguem-se França, Suécia e Portugal.

No primeiro trimestre, Cabo Verde recebeu mais de 300 mil hóspedes, mas o número de dormidas (mais de 1,5 milhões) não cresceu ao mesmo ritmo.

Ou seja, a estadia média reduziu-se de 5,9 para 4,7 noites.

A taxa de ocupação do parque hoteleiro subiu de 53% para 62% das camas.

Em janeiro, o presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde disse, em entrevista à Lusa, que se devia planear um aumento do número de camas para fazer face às previsões de contínuo aumento do número de turistas.

Os hotéis bateram o recorde de um milhão de hóspedes em 2023 e o Governo antecipou para este ano a meta de 1,2 milhões de turistas, antes estabelecida para 2026.

LFO // JMC

Lusa/Fim