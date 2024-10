De acordo com o relatório de inclusão financeira do Banco de Moçambique, em 2022 o país contava com 5.326.096 contas bancárias, traduzindo-se em 306 contas por cada mil adultos (medida de bancarização), um número que subiu para 309 em 2023.

"No concernente à análise geográfica, em 2023 observou-se maior nível de bancarização da economia na cidade de Maputo, com cerca de duas contas bancárias, em média, por pessoa adulta", lê-se no relatório.

Assim, na capital, no sul do país, o número de contas bancárias por mil adultos passou de 2.000 em 2022 para 2.266 no ano passado, mas no lugar oposto, na província da Zambézia, no norte, recuou de 116 para 104.

O relatório acrescenta que o número total de mulheres detentoras de conta bancária em Moçambique passou de 190 por cada mil adultas, em 2022, para 193, em 2023, enquanto entre os homens o crescimento foi de 414 para 419.

O índice de inclusão financeira, calculado pelo Banco de Moçambique para o ano de 2023 situou-se em 15,13 pontos, um aumento de 1,14 pontos em relação a 2022, que resulta, "fundamentalmente, do aumento de agentes não bancários, contas bancárias e moeda eletrónica".

"As perspetivas para a inclusão financeira são promissoras. Com a implementação de regulamentações estratégicas e projetos inovadores, o país estará bem posicionado para alcançar uma inclusão financeira abrangente e sustentável", refere o documento do Banco de Moçambique, apontando a importância, neste processo, da atividade das Instituições de Moeda Eletrónica (IME), que permitem o pagamento de serviços e transferências via telemóvel.

"A infraestrutura robusta, especialmente a interoperabilidade através da rede nacional única (SIMO) entre IME, e entre estas instituições, bancos e microbancos, bem como prestadores de serviços de pagamentos, foi um avanço essencial", reconhece o relatório.

Em 2023 funcionavam em Moçambique 15 bancos, 14 microbancos, uma sociedade de investimento, três IME (uma por cada operadora de telecomunicações móveis), quatro cooperativas de crédito e uma empresa prestadora de serviços de pagamentos, além de uma sociedade emitente ou gestora de cartões de crédito e oito casas de câmbio, segundo os dados do banco central.

PVJ // VQ

Lusa/Fim