Segundo o estudo Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Eletrónicas em Cabo Verde, relativo ao terceiro trimestre de 2021, elaborado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), o país contava naquele período com 583.679 cartões SIM ativos, entre as duas operadoras de telecomunicações móveis que operam no arquipélago, e uma taxa de cobertura que corresponde a 104% da população.

Tratou-se de um aumento de 3% face ao segundo trimestre de 2021 e um crescimento de 6% face ao período homólogo de 2020, que foi então de sucessivas quebras, face aos impactos da pandemia de covid-19.

O país tinha no final de 2020 um total de 544.729 cartões SIM ativos, número que contrastou com os 595.681 do final de 2019, quando Cabo Verde atingiu uma taxa de penetração de 108%, e que foi então uma quebra de 2% face ao recorde de 2018.

Ainda nas redes móveis, o relatório da ARME refere que 397.067 cartões permitiram o acesso à Internet a partir de telemóvel, uma taxa de penetração de 70% e um aumento homólogo de 4%.

Só no terceiro trimestre de 2021, o tráfego total de voz gerado na rede móvel cabo-verdiana rondou os 306 milhões de minutos, um aumento de 5% face ao mesmo período de 2020, e o envio de mensagens escritas (SMS) cresceu para 91.440.849.

No mesmo período, o total de assinaturas ativas do serviço de acesso à Internet em Cabo Verde cresceu 6% em termos homólogos, para 459.766, mas apenas 6% através de banda larga fixa, e o restante por tecnologia móvel.

Com estes dados, a taxa de penetração da Internet em Cabo Verde cifrou-se no final de setembro no equivalente a 81,6% da população.

Ainda no mesmo período, o parque total de assinantes de telefone fixo voltou a cair, 8% face a 2020, para 53.103 clientes, equivalente a uma taxa de cobertura de apenas 9%.

Já o serviço de Televisão por Assinatura, sobretudo através de fibra ótica, também com dois operadores licenciados em Cabo Verde, viu o número de assinantes cair 5% em termos homólogos, para 7.898 clientes, correspondendo a uma taxa de cobertura de 1,4%.

