"Esta decisão foi adotada na sequência do pagamento efetuado pela empresa dos valores devidos pelo espectro ganho no referido leilão, em conformidade com o que determina o regulamento do leilão", refere a Anacom, em comunicado.

"Assim se conclui, para esta empresa, o processo do leilão e atribuição das frequências", sendo que a partir de agora a Nowo "pode dar início à exploração comercial das frequências atribuídas".

A Anacom "continuará a dar, como tem vindo a fazer, máxima prioridade à emissão dos títulos na sequência da concretização, por parte dos licitantes, dos pagamentos e do envio das respostas às audiências prévias relativas aos projetos de decisão relativos a esses títulos".

A NOS, Dense Air e Vodafone Portugal já têm emissão do título das DUF.

Os DUF do leilão 5G foram atribuídos à Dense Air, Dixarobil Telecom, Meo (Altice Portugal), NOS, Nowo Communications e Vodafone Portugal.

