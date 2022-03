De acordo com os dados divulgados hoje pelo BdP sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, em janeiro o montante dos novos créditos pessoais diminuiu 3,6% em cadeia, para 260 milhões de euros, enquanto os novos empréstimos para compra de automóvel recuaram 17,7%, para 187 milhões de euros, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto desceram 5,5%, para 90 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais recuaram 4,7% face a dezembro, somando 37.087 contratos, os novos empréstimos para compra de automóvel caíram 12,8%, para 13.086 contratos, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto recuaram 7,6% em número, para um total de 63.205 contratos.

Em janeiro de 2022, o número total de novos créditos concedidos aos consumidores recuou 7,3% em cadeia, mas avançou 32,7% em termos homólogos, para 113.378 contratos.

Deste número total de novos contratos de crédito em janeiro, 4,1% (contra 4,3% em dezembro de 2021 e 4,1% em janeiro de 2021) foram contratos subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).

Em proporção do montante total, estes créditos com subvenção representaram 5,9%, abaixo dos 6,8% do mês anterior e dos 7,2% de janeiro de 2021.

