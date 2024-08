Numa mensagem aos funcionários, que foi divulgada pelo grupo, Ortberg, 64 anos, afirmou-se "orgulhoso e entusiasmado por fazer parte da equipa da Boeing".

Estas são as primeiras declarações que faz, depois de ter sido anunciada a sua nomeação no passado dia 31 de julho, como sucessor de Dave Calhoun, que liderava o grupo desde janeiro de 2020.

Calhoun vai ficar como conselheiro especial do Conselho de Administração até à sua reforma em março de 2025.

"Temos claramente muito trabalho a fazer, mas estou confiante que, trabalhando juntos, devolveremos a empresa à posição de liderança que dela se espera", disse Ortberg. "Temos o que é preciso para ganhar", acrescentou.

"Há vidas que dependem do que fazemos diariamente e devemos ter isso em mente como uma prioridade em cada decisão que tomamos", defendeu.

Kelly Ortberg disse que vai ficar instalado em Seattle, "para estar mais próximo das linhas de produção e dos programas em desenvolvimento" no grupo.

No final de julho, a Boeing indicou que agravou os prejuízos para 1,79 mil milhões de dólares no primeiro semestre e anunciou também a nomeação de Kelly Ortberg para liderar a empresa substituindo Dave Calhoun, que tinha dito em março que sairia antes do fim do ano, depois de uma série de graves incidentes que afetaram a imagem da companhia.

No início deste ano, um Boeing 737 Max-9 da companhia aérea Alaska Airlines perdeu um painel que cobria uma porta de emergência em pleno voo, o que obrigou o aparelho a uma aterragem de emergência.

