A primeira edição do Índice de Robustez Empresarial (IRE), publicada pela principal agremiação patronal moçambicana, apresenta um valor de 39% para o terceiro trimestre de 2020.

"O IRE subiu ligeiramente de 35%, verificados no II trimestre", antes de começar a ser publicado, "para 39% no terceiro trimestre, o que sugere que embora prevaleçam os desafios, as empresas tem mostrado uma tendência de recuperação gradual", refere a nota de análise da CTA, segundo a qual o IRE foi de 56% no primeiro trimestre.

O IRE é calculado por setor de atividade e com base noutros três índices: de lucratividade, produtividade e índice da margem de lucro, a partir de valores obtidos através do Modelo Macrofinanceiro do Sector Empresarial, desenvolvido pela confederação.

"O III trimestre de 2020 é marcado pela retoma gradual da atividade económica associada a reabertura das economias e relaxamento das restrições impostas no âmbito do combate a covid-19", acrescenta.

Esta tendência "atesta-se pelo aumento gradual das receitas do sector empresarial no III trimestre, sendo que, face ao trimestre anterior, registou uma subida de 12.3%, o que culminou com a melhoria dos rácios de desempenho das empresas", nota a CTA.

O patronato perspetiva que, "face ao processo de desconfinamento iniciado no terceiro trimestre através da transição do estado de emergência para o estado de calamidade pública - que relaxa grande parte das medidas restritivas - se verifique no IV trimestre uma melhoria do IRE".

Moçambique tem um total acumulado de 14.094 casos de infeção pela covid-19, com 104 mortes e 12.134 recuperados.

