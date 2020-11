A primeira edição do Índice de Robustez Empresarial (IRE), publicada pela principal agremiação patronal moçambicana, apresenta um valor de 39% para o terceiro trimestre de 2020.

"O IRE subiu ligeiramente de 35%, verificados no II trimestre", antes de começar a ser publicado, "para 39% no terceiro trimestre, o que sugere que embora prevaleçam os desafios, as empresas tem mostrado uma tendência de recuperação gradual", refere a nota de análise da CTA, segundo a qual o IRE foi de 56% no primeiro trimestre.