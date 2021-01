"Não sou uma pessoa para me distrair com 'faits divers' ou ainda com factos e incidentes sem especial relevância na conjuntura", afirmou Óscar Santos, economista e quadro do BCV, no discurso de tomada de posse como governador, esta manhã, na cidade da Praia, perante o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O ex-presidente da Câmara da Praia - falhou a reeleição, pelo Movimento para a Democracia (MpD), nas eleições municipais de 25 de outubro -- foi nomeado pelo Governo (MpD) para as funções de governador do banco central, perante as críticas de nepotismo e partidarização de toda a oposição, que recorda ainda a previsão de realização de eleições legislativas no primeiro trimestre deste ano.