"Afirmamos, de viva-voz, que este compromisso não se limitará apenas aos primeiros 100 dias de governação em que ainda não tínhamos recursos financeiros, pois é do conhecimento de todos que o orçamento ainda não estava aprovado, mas conseguimos fazer todas essas omeletes sem ovo", disse Daniel Chapo, durante a apresentação dos resultados referentes aos primeiros 100 dias de governação.

Segundo o chefe de Estado, foram implementadas "ações estratégicas" nos primeiros 100 dias, entre as quais investimentos em infraestruturas, saúde pública, programas de inclusão económica, social e política, tendo sido, segundo Chapo, cumpridos pelo menos 92 dos 96 indicadores que compunham o plano de ações do Governo.

"Realizamos diversas outras ações adicionais não integradas no plano de ações de impacto dos primeiros 100 dias de governação, correspondendo, essas ações, a 10% acima do que tínhamos projetado", disse o Presidente de Moçambique, admitindo desafios, embora os resultados tenham tido um "impacto positivo" na vida dos moçambicanos.

"Vimos ideias se transformarem em realidade e mudanças positivas ganharem forma e força, testemunhamos as coisas a acontecerem (...) Claro que ainda há desafios, não fôssemos nós uma nação em vias de desenvolvimento", acrescentou o estadista.

No balanço dos primeiros 100 dias de governação, Daniel Chapo destacou a assinatura do acordo com partidos políticos, o fundo de apoio às empresas afetadas por manifestações pós-eleitorais no país, os projetos de habitação para jovens e o pagamento a 100% do 13.º salário aos pensionistas.

Chapo referiu ainda a realização de 1.177 cirurgias para "reduzir filas de espera" nos hospitais do país, distribuição de mais de 12 milhões de livros escolares aos alunos do primeiro ciclo do ensino primário e a assistência a mais de um milhão de pessoas afetadas por eventos extremos durante a época das chuvas.

"Essas iniciativas alcançadas refletem avanços concretos na qualidade de vida da nossa população, cada progresso conquistado representa um passo importante na construção de um futuro promissor para todos e não estamos a fazer favor nenhum, estamos a cumprir com a nossa missão com confiança e a responsabilidade depositada em nós", disse Chapo.

O Presidente de Moçambique reiterou que a estabilidade social, política e económica são a "prioridade das prioridades", pedindo, para o futuro, a tomada de medidas políticas "ousadas, assertivas, inovadoras e que produzam resultados tangíveis" para o bem do povo moçambicano.

