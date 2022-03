Numa mensagem partilhada na página digital da embaixada de Portugal em Angola, Francisco Alegre Duarte, que substitui Pedro Pessoa e Costa neste posto, declara que vai trabalhar para aprofundar esta "relação especial entre dois países e povos amigos" que se reflete numa cooperação que se estende a todos os domínios da ação governativa -- do diálogo político-diplomático à saúde, educação, justiça, mobilidade, segurança e defesa, entre outras.

"A densa interligação económica que nos une -- e que é estruturante para ambas as partes -- resulta da profunda empatia em termos humanos, afetivos, linguísticos e culturais", sublinha o diplomata na mensagem.

Francisco Alegre Duarte destaca também que Angola continuará a contar com o apoio de Portugal, em particular, das empresas e da comunidade portuguesa e luso-angolana, para a diversificação da sua economia, "criando emprego, riqueza, parcerias e um espaço de prosperidade partilhada, com desenvolvimento e benefícios mútuos".

Para os portugueses que vivem e trabalham em Angola, destaca a "força e a solidez da relação" entre os dois países como um resultado da soma dos contributos de todos, nos mais variados setores.

