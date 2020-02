Novo diretor-geral da CPLP quer reforço do secretário executivo e estatuto de funcionários O novo diretor-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) defendeu hoje, após a sua tomada de posse, em Lisboa, um reforço institucional do secretariado executivo da organização. economia Lusa economia/novo-diretor-geral-da-cplp-quer-reforco-do_5e4178e3e83a5312a73fb245





"É importante que o secretariado executivo disponha de todas as condições administrativas e financeiras que garantam o seu normal funcionamento e o pleno exercício das suas atribuições", disse o diplomata são-tomense Armindo Brito Fernandes.

O responsável que tomou posse na sede da organização, em Lisboa, na presença de alguns embaixadores dos países-membros, afirmou que irá procurar no seu mandato "trabalhar com os Estados-membros e com os diversos órgãos da CPLP na busca de soluções permanentes que garantam a normalidade pretendida".