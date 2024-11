"O Novo Banco informa que o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) aprovou hoje a recomendação do Comité de Nomeações para a nomeação de Patrícia Afonso Fonseca como 'Chief Legal and Sustainabillity Officer' e novo membro do Conselho de Administração executivo do Novo Banco", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta nomeação está ainda sujeita à autorização das entidades reguladoras.

Patrícia Afonso Fonseca conta com uma experiência de 15 anos enquanto advogada na área dos serviços financeiros, nove dos quais à frente do departamento jurídico do Novo Banco, durante a fase de resolução bancária.

Com uma licenciatura e um mestrado em Direito, Patrícia Afonso Fonseca tem ainda sete anos de experiência na área de 'corporate finance e M&A'.

