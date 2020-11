"Fechámos acordo com o grupo empreiteiro para retomar as obras no início do próximo ano", disse Ricardo Viegas d'Abreu, num encontro com jornalistas, adiantando que estão a ser resolvidos alguns problemas logísticos relacionados com a deslocação de técnicos chineses, devido à pandemia de covid-19.

Nessa altura, adiantou o governante, será possível definir com maior precisão o cronograma da obra, mas a expectativa é que se prolongue por mais dois anos.