Os voos comerciais de passageiros no AIAAN vão ter início no domingo, com a companhia aérea angolana TAAG, com quatro frequências diárias para Cabinda. O aeroporto já estava certificado para as operações de carga desde 19 de dezembro de 2023.

Prevê-se que até março de 2025 as restantes companhias transfiram a sua operação do atual Aeroporto 4 de fevereiro, de Luanda, para o novo aeroporto, localizado na provincia de Icolo e Bengo.

Além disso, o Terminal de Carga Aérea do AIAAN obteve a certificação RA3, um reconhecimento crucial para terminais de carga aérea de países terceiros à União Europeia, assegurando que as operações atendem aos padrões internacionais de segurança e qualidade.

O AIAAN está inserido numa área total de 75 quilómetros quadrados e conta com duas pistas paralelas.

O aeroporto foi dimensionado para receber 15 milhões de passageiros/ano e 130 mil toneladas de carga.

RCR // JMC

Lusa/Fim