Novas operações para compra de casa atingem 977 ME em janeiro

As novas operações de crédito para compra de habitação atingiram os 977 milhões de euros em janeiro, mais 343 milhões do que os emprestados em igual mês do ano passado, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

