A nova ministra prestou juramento numa cerimónia liderada por Fernández, mas da qual esteve ausente a vice-presidente, Cristina Fernández Kirchner, que tem divergências abertas com o chefe de Estado sobre a gestão da economia nacional.

Batakis substitui Martín Guzmán, político alinhado com Fernández, que renunciou no sábado ao cargo depois de meses de pressão da própria coligação governamental, descontente com a política económica vigente, e pelo caos de uma economia asfixiada pelo défice fiscal e uma inflação galopante.

Após tomar posse, e numa breve aparição à comunicação social, Batakis assegurou que dará continuidade ao programa económico que o Presidente Fernández "tem vindo a estabelecer", um plano com objetivos estabelecidos no acordo de refinanciamento assinado em março com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Vamos continuar com o programa económico. Acredito no equilíbrio fiscal e penso que temos de avançar nessa direção", disse Batakis, acrescentando que vai trabalhar para criar mais empregos, aumentar as exportações e "obter mais reservas monetárias".

Segundo o acordo com o FMI, o país sul-americano deverá reduzir o défice fiscal primário este ano para 2,5% do produto interno bruto (PIB) - de 3% em 2021 - e a assistência monetária do Banco Central ao Tesouro para 1% do PIB - de 3,7% em 2021.

Além disso, deverá acrescentar 5,8 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) às reservas do Banco Central, num cenário de escassez de moeda estrangeira.

A economia argentina conseguiu crescer 10,4% no ano passado, após três anos de grave recessão, mas este ano a atividade perdeu vigor, enquanto se registou uma aceleração da inflação, um dos principais problemas macroeconómicos do país.

Na segunda-feira à noite, Batakis prometeu que irá enfrentar com múltiplos instrumentos a inflação, que descreveu como o "grande problema que devora a vida dos argentinos".

Licenciada em Economia e mestre em Finanças Públicas Provinciais e ainda em Economia Ambiental, Batakis era secretária das Províncias, no Ministério do Interior, tendo exercido ainda o cargo de ministra da Economia da província de Buenos Aires entre 2011 e 2015.

