A organização detém esta posição através de ações (2,77%) e o resto com instrumentos financeiros, de acordo com a mesma nota.

O Norges Bank é o quarto maior acionista dos CTT, numa estrutura acionista liderada pela Manuel Champalimaud, com 13,12%, de acordo com informação disponibilizada no 'site' dos CTT e atualizada hoje.

As ações dos CTT fecharam hoje a subir 5,71% para 2,22 euros na bolsa de Lisboa.

