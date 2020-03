Norges Bank passa a deter menos de 2% do capital da Sonae O Norges Bank enviou ao mercado duas notificações de participação, sendo que na primeira reforçou a sua posição na Sonae para 2,01%, mas, na segunda, reduziu-a ficando abaixo do limiar necessário para uma participação qualificada. economia Lusa economia/norges-bank-passa-a-deter-menos-de-2-do_5e75fb4cfed2021973aed98f





"A Sonae informa [...] ter recebido duas notificações do Norges Bank nos dias 17 e 18 de março de 2020", lê-se no comunicado enviado, na sexta-feira à noite, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na primeira notificação, o Norges Bank reforçava a sua participação no capital da Sonae de 1,99% para 2,01%.

Porém, na segunda notificação enviada ao mercado, esta posição é reduzida, ficando abaixo dos 2% necessários para deter uma participação qualificada.

Após esta última operação, a instituição financeira passou a deter 1,91% de direitos de voto associados a ações e 0,03% inerentes a instrumentos financeiros, perfazendo um total de 1,94%.

