O segundo indicador, o Topix, ganhou 9,3% para 2.434,21 pontos, no fim da sessão de hoje, depois de na segunda-feira ter sofrido a maior queda da sua história.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

Na segunda-feira, as principais bolsas europeias, incluindo a bolsa de Lisboa, encerraram em baixa, à semelhança do que sucedeu na abertura.

A descida dos mercados bolsistas na segunda-feira foi atribuída aos receios de uma recessão nos Estados Unidos, maior economia mundial, após a publicação dos dados do emprego em julho, com uma subida da taxa de desemprego para 4,3%, acima do esperado.

Na Ásia, ao pessimismo geral juntou-se a preocupação com o impacto que a recuperação do iene pode ter nas exportações. A moeda japonesa tem vindo a subir face ao euro e ao dólar, após uma mudança na política monetária decidida pelo Banco do Japão, que anunciou no passado dia 31 de julho uma subida das taxas de juro.

