Os números oficiais deverão ser divulgados hoje em Abuja, mas a agência de informação financeira Bloomberg cita uma mensagem no Twitter do diretor do Instituto Nacional de Estatística, Yemi, Kale, para divulgar a notícia, que surge no contexto da queda da produção de petróleo para o nível mais baixo dos últimos quatro anos e da quebra da atividade económica devido à pandemia de covid-19.

A produção de petróleo, a maior fonte de receitas do país e a matéria-prima mais exportada pela maior economia da região, caiu para 1,67 milhões de barris por dia, baixando face aos 1,81 bombeados no trimestre anterior, o que representa o volume mais baixo desde o terceiro trimestre de 2016, quando a economia registou uma contração que durou mais de um ano.