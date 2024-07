Na primeira metade do ano, os lucros por ação subiram 1,8% para 2,16 francos suíços (2,26 euros), refere também a empresa em comunicado.

As vendas entre janeiro e junho totalizaram 45.045 milhões de francos (47.000 milhões de euros), uma queda homóloga de 2,7%, sendo que a Nestlé prevê que o crescimento das vendas para o final deste ano seja de 3%, face ao ano anterior.

O presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider, considerou que a recuperação do volume de negócios na subdivisão Nestlé Health Science and Dietetic Foods e, em geral, a queda global dos preços "mais rápida do que o esperado" estão na base do resultado verificado em termos de vendas.

As vendas caíram 3,1% na América do Norte, o principal mercado da multinacional, para 12.200 milhões de francos no primeiro semestre (12.700 milhões de euros), e recuaram 2,1% na Europa, para 9.300 milhões de francos (9.700 milhões de euros).

Na Ásia-Pacífico, as vendas ascenderam a 8.400 milhões de francos suíços (8.700 milhões de euros), mas recuaram 7,6%, sendo que a América Latina foi a exceção, com as vendas da Nestlé nos seus países a crescerem 1,6% para 6.200 milhões de francos suíços (6.400 milhões de euros).

O crescimento nesta última região "foi impulsionado pelo bom momento das vendas no Brasil, México e América Central", salienta a multinacional suíça.

