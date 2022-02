"Os corvinos hoje estão melhor servidos do que nos últimos anos, porque tivemos a coragem de mudar. Esta operação funcionava mal. Não assumimos que o erro era para continuar, assumimos o contrário. Por isso fomos corajosos, no sentido de denunciar um mau serviço", afirmou José Manuel Bolieiro no segundo dia de visita estatutária à ilha do Corvo, no grupo ocidental.

O chefe do executivo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, considerou a entrada em ação do navio Thor B como uma "solução reformista e revolucionária" implementada pelo XIII Governo Regional.

Citado numa nota divulgada pelo Governo Regional na sua página da Internet, Bolieiro considerou que a embarcação garantiu "estabilidade e previsibilidade" no abastecimento à ilha do Corvo, agora feito "sem roturas".

O navio foi adaptado às condições do porto local, como "deve ser", e tem "capacidades polivalentes" de prestar serviços -- de reboque ou resgate e salvamento.

"Estamos a passar por um inverno difícil, e ao contrário do que penosamente passámos na passagem de 2020 para 2021, tivemos todo o ano de 2021 e esta passagem para 2022 com total serenidade e abastecimento garantido à ilha do Corvo. Fizemo-lo com esta coligação que formou o Governo", sublinhou.

