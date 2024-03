"A tripulação informou as autoridades sobre um problema no fornecimento de energia" e os operadores do navio emitiram um pedido de socorro momentos antes de colidir com a ponte, permitindo a limitação do tráfego na área, explicou o governador que, entretanto, declarou estado de emergência.

O navio cargueiro "Dali", propriedade da empresa Synergy Marine Group, embateu num pilar da ponte Francis Scott Key, fazendo-a desmoronar e submergir no rio, juntamente com vários veículos que estavam a atravessar a estrutura no momento.

O acidente, que aconteceu cerca da 01:30 locais (05:30 em Lisboa) deixou pelo menos 20 pessoas desaparecidas, sendo que, até ao momento, apenas duas foram resgatadas com vida, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros locais.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, assim que o navio embateu num pilar, a estrutura partiu-se e, em apenas alguns segundos, caiu na água, enquanto a embarcação se incendiava.

De acordo com o secretário de Transportes de Maryland, Paul Wiedefeld, o "Dali" estava a ser pilotado por um especialista conhecedor das especificidades da zona portuária de Baltimore, prática comum para facilitar o trânsito e evitar acidentes à entrada e saída dos portos.

O mesmo responsável adiantou que o porto de Baltimore utiliza especialistas próprios para movimentar navios como o "Dali", que acabava de abandonar a infraestrutura portuária para retomar a rota para Colombo, no Sri Lanka.

No caso dos navios que saem do porto, os especialistas assumem o comando até o barco chegar a mar aberto, técnica que é aplicada em outras áreas e que, segundo Wiedefeld, visa garantir que pessoas conhecedoras das particularidades do porto sejam as principais responsáveis pela segurança.

As autoridades locais tentam agora determinar o que levou o "Dali" a desviar-se do seu percurso inicial, já que o navio começou a virar dois minutos antes do impacto que acabaria por derrubar a ponte.

Tanto a polícia local como o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmaram não haver indícios de que se tenha tratado de um ato terrorista ou sequer propositado, mas o FBI (polícia federal norte-americana) já se juntou às investigações.

A Synergy Group acrescentou que a própria tripulação do "Dali" começou a investigar o que poderá ter acontecido, adiantando que "a guarda costeira e as autoridades locais foram notificadas e os proprietários e gestores estão a cooperar com as agências federais e estaduais".

A ponte Francis Scott Key (batizada em homenagem ao autor da letra do hino dos Estados Unidos) era a maior desta cidade do estado de Maryland, com 2.632 metros de comprimento, e suportava a passagem de mais de 11 milhões de veículos por ano.

Imortalizada na série norte-americana "The Wire", começou a ser construída sobre o rio Patapsco em 1972 e foi inaugurada em 23 de março de 1977.

