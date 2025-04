"Não vai haver défice em Portugal, isso é claríssimo. E poder afirmar que não vai haver défice numa fase de volatilidade mundial, numa fase de instabilidade, quer dizer que algum trabalho de casa terá sido feito para escorar a nossa economia", disse Pedro Reis no final do Conselho de Ministros em que foi aprovado o Pacote Reforçar com medidas no valor de 10 mil milhões de euros.

A afirmação de Pedro Reis surgiu depois de serem conhecidas as novas projeções macroeconómicas do Conselho das Finanças Públicas que preveem um saldo orçamental nulo para este ano e um regresso aos défices em 2026, devido a medidas de aumento da despesa pública, num cenário em políticas invariantes.

Antes, Pedro Reis já tinha sido questionado pelos jornalistas sobre esta previsão do CFP e se podia garantir que Portugal não iria regressar aos défices, tendo afirmado que "garantia de que não há défice, ninguém pode dar", mas assegurando que tudo está a ser feito para que não aconteça défice, dando como exemplo as medidas de apoio à competitividade, exportação e internacionalização hoje aprovadas em Conselho de Ministros.

