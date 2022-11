"Não seremos apenas um corredor de passagem. Seremos um país exportador de energia verde, produzida em Portugal e com elevado valor acrescentado", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, numa audição parlamentar conjunta das comissões de Ambiente e Energia e de Assuntos Europeus, sobre as discussões e conclusões do Conselho de Energia de 25 de outubro.

Segundo o ministro, o acordo alcançado "abre a porta a mais oportunidades de exportação via gasoduto" e, assim, "Sines terá a sua importância reforçada".

