De acordo com o documento, através do Fundo de Financiamento dos Municípios (FFM) as 22 autarquias do arquipélago vão receber, na totalidade, quase 3.865 milhões de escudos (34,9 milhões de euros), contra os 3.759 milhões de escudos (34 milhões de euros) orçamentados para este ano.

Além disso, a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 mantêm, tal como em 2020, a previsão de transferência de 100 milhões de escudos (904 mil euros) a distribuir pelos 12 municípios com uma população inferior a 15.000 habitantes.