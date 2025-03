"Avaliadas em 71,6 milhões de meticais [um milhão de euros], valor integralmente financiado pela Mozal, as obras irão beneficiar cerca de 71 mil pessoas residentes nos bairros Jonasse e Juba, no Município da Vila da Matola-Rio", disse o presidente executivo da Mozal, Samuel Godo.

Segundo o representante da empresa, de origem sul-africana, a doação surge em resposta às inundações que atingiram o município, no sul do país, junto a Maputo, no ano passado, os quais causaram "sérias" dificuldades de mobilidade na região, comprometendo o acesso a serviços essenciais e limitando a circulação de bens e serviços, o que "impactou" a dinamização da economia local.

"Sensibilizada por esta situação, a Mozal uniu esforços com o município (...) para buscar uma solução sustentável", acrescentou Samuel Godo.

Para o presidente do Conselho Municipal de Matola-Rio, Abdul Issufo, além da melhoria na qualidade de vida dos munícipes, as infraestruturas vão impulsionar o desenvolvimento daquela urbe.

Inaugurada em 2000, a Mozal é detida em 41,7% pela South32, cabendo as partes restantes à Mitsubishi (25%), IDC (24%) e Governo moçambicano (3,9%), naquele que é considerado o primeiro grande investimento privado no país após a independência (1975).

