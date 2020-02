Movimentos de aviões, passageiros, cargas e correios aumentam em Cabo Verde em 2019 Os movimentos de aviões, passageiros, cargas e correios aumentaram nos aeroportos e aeródromos em Cabo Verde em 2019, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano. economia Lusa economia/movimentos-de-avioes-passageiros-cargas-e_5e5901cd24393212abd9a791





De acordo com as estatísticas dos transportes do INE, no ano passado, nos aeroportos e aeródromos cabo-verdianos o número de aviões movimentados cresceu 3,3%, em relação ao ano de 2018.

Em termos absolutos, no ano de 2019 registaram-se 35.202 movimentos de aeronaves, 1.125 movimentos a mais, face ao ano anterior, contabilizou o instituto cabo-verdiano.