O mais recente boletim relativo ao setor indica que no primeiro trimestre e comparado com o periodo homologo de 2023, nos aeroportos e aeródromos do arquipélago o número de aviões movimentados cresceu 18,3% e o tráfego de passageiros aumentou 18,7%.

Ao nível da carga, por via aérea, o movimento cresceu 23,4%.

Nos portos de Cabo Verde, o número de navios movimentados cresceu 11,2% e o número de passageiros aumentou 13,3%.

A tonelagem de mercadorias movimentadas por via marítima cresceu 9,1%.

O setor do turismo e serviços relacionados são responsáveis pela maioria da dinâmica económica do país.

Cabo Verde bateu o recorde de um milhão de hóspedes em 2023 e diversas estimativas apontam para a continuação do crescimento do setor, com o Governo a antecipar para este ano a meta de 1,2 milhões de turistas, antes prevista para 2026.

