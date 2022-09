Segundo as estatísticas dos transportes, entre abril e junho deste ano registaram-se 484.428 movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, 366.747 a mais do que em igual período de 2021.

No mesmo período, o número de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito direto também aumentou significativamente no país, em 285%, 274,2% e 2.968,6%, respetivamente, em relação ao período homólogo.

No período em análise, o movimento de aeronaves nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde também cresceu significativamente (107,4%) em relação ao mesmo período do ano de 2021.

Em termos absolutos, entre abril e junho deste ano registaram-se 5.887 movimentos de aeronaves, 3.049 movimentos a mais face ao período homólogo, ainda segundo o instituto cabo-verdiano.

Os movimentos de cargas também aumentarem no segundo trimestre de 2022, em 8,3% face ao período homólogo, prosseguiu o INE nos principais resultados das estatísticas dos transportes.

Em termos absolutos, registou-se movimentos de 178.716 quilogramas de cargas, correspondendo a 13.712 a mais em relação a igual período do ano 2021.

Já a movimentação de correios nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, cresceu 20,9%, correspondendo a 83.090 quilogramas, 14.363 a mais face ao período homólogo.

Nos transportes marítimos, houve igualmente aumentos em todas as categorias, sendo que no movimento de passageiros foi de 35,5%, correspondendo a 292.555 movimentos de passageiros nos portos de Cabo Verde, 76.613 a mais do que em igual período do ano de 2021.

Nesse período, o tráfego de navios cresceu 17,1%, correspondendo a 1.943 movimentos de navios nos portos de Cabo Verde, 284 movimentos a mais face ao período homólogo.

Nas mercadorias, a subida foi de 3%, representando 630.241 toneladas, 18.326 a mais em relação ao período homólogo, conforme ainda os dados do INE, que deu conta que no movimento de contentores o aumento foi de 11,8%.

Em termos absolutos, registou-se nos portos de Cabo Verde 22.144 movimentos de contentores de 20 pés, correspondendo a 2.341 a mais do que em igual período de 2021.

Nos transportes terrestres, o número de passageiros transportados nos autocarros em Cabo Verde aumentou 14,7%, num total de 5.886.162, correspondendo a 754.868 passageiros transportados a mais do que em igual período do ano de 2021.

RIPE // LFS

Lusa/fim