De acordo com fonte da Carris Metropolitana, o autocarro vandalizado e incendiado em Santo António dos Cavaleiros (distrito de Lisboa) seguia sem passageiros quando se deu o incidente.

A mesma fonte escusou-se a avançar mais pormenores, adiantando que a transportadora está a "colaborar com as autoridades".

Contactado pela Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, que inclui o hospital com o mesmo nome, no concelho vizinho de Lisboa, disse que tinha dado entrada, durante a madrugada de hoje, "um doente queimado" que estava "estabilizado e em avaliação", não confirmando, no entanto, tratar-se do homem proveniente do incidente de Loures.

