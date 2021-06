No comunicado, a Mota-Engil refere que, "por deliberação do Conselho de Administração, na reunião realizada em 30 de junho de 2021 [hoje], foram designados para a Comissão Executiva (triénio 2021-2023) os seguintes elementos: Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins (Chief Executive Officer [presidente executivo]), Wang Xiangrong (Chief Financial Officer [responsável com o pelouro financeiro]), Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos (Deputy-Chief Executive Officer), Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota e Xiao Di".

Também hoje os acionistas da Mota-Engil elegeram, em assembleia-geral, os membros do Conselho de Administração para o triénio 2021-2023, órgão que passa a integrar 14 elementos, menos seis do que até agora.

Em comunicado, a Mota-Engil refere que na reunião magna, "além dos pontos relacionados com a aprovação dos resultados anuais, foram também aprovados o Relatório sobre as práticas de Governo Societário, a declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração, a proposta para a aplicação dos resultados, assim como a eleição, para um novo mandato, dos membros do Conselho de Administração".

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foram propostos para o Conselho de Administração António Mota (atual presidente), Wang Jingchun, Gonçalo Martins, Carlos Mota dos Santos, Wang Xiangrong, Manuel Vasconcelos da Mota, Xiao Di, Maria Paula Mota de Meireles, Ping Ping, Tian Feng, Ana Paula Ribeiro, Francisco Seixas da Costa, Helena Pinto e Isabel Vaz.

Na assembleia-geral, que decorreu no Clube Universitário do Porto, estiveram presentes representantes de 77,09% do capital social da empresa, tendo "todos os pontos sido aprovados por votações favoráveis superiores a 98,5298% dos votos emitidos".

Em 27 de novembro do ano passado, a Mota-Engil anunciou ter concluído o acordo de parceria estratégica e de investimento com a China Communications Construction Company (CCCC) para a entrada do novo acionista no capital do grupo, que se traduziu na compra de 55 milhões de ações (cerca de 23%) ao preço de 3,08 euros por ação, num investimento de 169,4 milhões de euros.

CSJ (PD/PE) // RBF

Lusa/Fim