Mota-Engil assina contrato de mineração na Guiné-Conacri avaliado em 220 ME A Mota-Engil anunciou hoje que assinou um contrato de mineração na Guiné-Conacri avaliado em 220 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). economia Lusa economia/mota-engil-assina-contrato-de-mineracao-na_5dfa3459281dcd797dbee3ad





Na mesma nota, o grupo referiu que o contrato de mineração "totaliza cerca de 220 milhões de euros, terá uma duração estimada de seis anos e nove meses e contempla essencialmente serviços de mineração para uma mina de ouro propriedade da Société des Mines de Mandiana, S.A.".

A empresa destacou ainda que a adjudicação deste contrato é "mais um exemplo relevante da dinâmica comercial da Mota-Engil em África, e no setor da mineração em particular, continuando aquele continente a afirmar-se como um pilar do desenvolvimento" do grupo.