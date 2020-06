"Neste momento de perda e de consternação, o governador e os membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal endereçam à família do doutor José Alberto Tavares Moreira o seu mais profundo pesar", lê-se na nota do Banco de Portugal (BdP).

José Alberto Tavares Moreira foi governador do BdP entre 1986 e 1992 e era, atualmente, membro do respetivo Conselho Consultivo.

