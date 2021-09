Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco informa que "a agência de 'rating' Moody's subiu em um nível a notação de 'rating' dos depósitos do BCP, de Baa3/Prime-3 para Baa2/Prime-2".

Já o 'rating' da dívida sénior foi confirmado em 'Ba1'.

A perspetiva dos 'rating' dos depósitos e da dívida sénior mantém-se em 'estável', o que, segundo o BCP, reflete a "perspetiva da Moody's de que a qualidade creditícia do Banco se manterá estável ao longo do período de análise".

Na sexta-feira, a agência de 'rating' norte-americana Moody's subiu a notação da dívida portuguesa de 'Baa3' para 'Baa2', com perspetiva estável, apontando a expectativa de melhoria do crescimento da economia no longo prazo.

A classificação agora atribuída a Portugal (Baa2) é a mais elevada desde 2011.

Na sequência da melhoria da notação soberana de Portugal, hoje a Moody's melhorou 'ratings' de empresas portuguesas.

Melhorou o 'rating' de dívida sénior de longo prazo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Baa3 para Baa2 e o da dívida sénior de curto prazo de P-3 para P-2.

"Os 'ratings', de longo e curto prazo, dos depósitos foram elevados para Baa2 e P-2, respetivamente, nível idêntico ao da República de Portugal", indicou hoje o banco público.

No BPI, melhorou o 'rating' dos depósitos de longo prazo de Baa1 para A3.

Já "os 'ratings' atribuídos pela Moody's ao Banco BPI e à sua dívida sénior ordinária ("senior unsecured") de longo prazo mantêm-se em Baa2, com 'outlook' estável", disse o BPI.

A suportar estas classificações de 'rating', a Moody's põe em evidência quatro pontos essenciais do Banco BPI, designadamente os indicadores de qualidade de risco de crédito, melhor do que a média do setor em Portugal, a sólida capitalização, o adequado perfil de financiamento e liquidez e o apoio do acionista único, o CaixaBank, indica ainda o comunicado.

A notação de 'rating' da Brisa -- Concessão Rodoviária passou de 'Baa2' para 'Baa1'.

O 'rating' é uma classificação atribuída pelas agências de notação financeira que avalia o risco de crédito (capacidade de pagar a dívida) de um emissor, que pode ser um país ou uma empresa.

