Montenegro considera que oposição usa IRS para lançar atoardas sem fundamento

Ribeira Grande, Açores, 15 abr 2025 (Lusa) -- O líder do PSD, Luís Montenegro, considerou hoje que as críticas dos partidos da oposição às alterações nas tabelas de retenção do IRS são atoardas sem fundamento, insistindo que o Governo reduziu a carga fiscal.