"A Administração de Cadastro e Propriedade do Estado (de Montenegro) tomou decisões que restringem a disposição de 44 propriedades em Montenegro a 34 cidadãos russos aos quais foram impostas sanções", refere uma nota do Ministério do Interior, citada pelos media locais.

O comunicado oficial recorda que Montenegro, candidato à adesão à União Europeia (UE), alinhou a sua política externa e de segurança na íntegra com a Comunidade Europeia.

Os cidadãos russos são proprietários ou coproprietários de cerca de 19 mil apartamentos e instalações em Montenegro, a grande maioria na costa do Adriático.

Montenegro aderiu oficialmente às sanções contra a Rússia no início de abril passado.

Anteriormente, o país fechou o seu espaço aéreo a aviões russos, tendo na segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, optado por cancelar a sua visita à Sérvia, país vizinho de Montenegro, que não aderiu às sanções.

