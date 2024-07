Luís Montenegro transmitiu esta medida no final de um Conselho de Ministros alargado aos secretários de Estado do XIV Governo Constitucional, que decorreu no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras.

"É um dia histórico para as Forças Armadas", declarou o líder do executivo, adiantando que o suplemento passará para 250 euros em 01 de janeiro de 2025, até atingir os 300 euros em 01 de janeiro de 2026.

O suplemento da condição militar é atribuído a todos os militares das Forças Armadas e até agora era composto por uma componente fixa, de 100 euros, mas também por uma componente variável, fixada em 20% sobre a remuneração base.

