Moeda comum em África traz poucas vantagens económicas mas garante solidez monetária - Moody's A agência de notação financeira Moody's considera que a pertença a uniões económicas e monetárias em África traz pouca ou nenhumas vantagens em termos de benefícios macroeconómicos, havendo, porém, vantagens em termos de política monetária.





"A pertença à zona do franco CFA ajuda a reduzir as vulnerabilidades externas, mas há pouca evidência de que essa pertença leve a uma convergência institucional ou económica", escrevem os analistas desta agência de 'rating' numa análise às vantagens e desvantagens de pertencer a uma zona económica e monetária em África.

"A pertença às duas uniões monetárias africanas parecem oferecer benefícios macroeconómicos limitados, não havendo evidência clara de que o crescimento do PIB e o desenvolvimento institucional foram mais fortes do que nos países que não são membros", lê-se no relatório.