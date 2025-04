No início da manhã, a moeda brasileira registava forte desvalorização face à moeda norte-americana, que chegou a máximo de 6,09 reais, mas, assim que Donald Trump anunciou uma novas medidas de retaliação contra a China e mudanças nas tarifas impostas a países que procuraram negociar com os Estados Unidos, esse movimento inverteu-se bruscamente. Às 16:05 (horas locais) o dólar caía 2,58%, cotado a 5,84 reais.

Donald Trump anunciou um aumento imediato para 125% das tarifas aos produtos chineses e a suspensão por 90 dias da aplicação das taxas a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais.

"Com base na falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados mundiais, venho por este meio aumentar a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato", escreveu Donald Trump na rede social, Truth Social.

"A dada altura, esperemos que num futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo aos EUA e a outros países já não são sustentáveis ou aceitáveis", sustentou.

O Brasil não foi beneficiado pela suspensão anunciada porque já estava na lista de países tarifados em 10% pelo Governo norte-americano.

No entanto, a decisão de Trump favoreceu a moeda local, que, de acordo com a agência de classificação de risco Austin Rating, até à manhã de hoje, era terceira moeda que mais havia perdido valor face ao dólar num 'ranking' de 118 países desde 02 de abril, quando Trump anunciou tarifas contra mais de 180 países.

Wall Street e os mercados bolsistas mundiais, incluindo a Bolsa de Valores brasileira (B3) registaram perdas nos últimos dias, com os investidores assustados com a guerra comercial desencadeada pelos direitos aduaneiros determinados por Donald Trump e com as medidas de retaliação que começam a ser aplicadas pela China e pelo Canadá.

Cerca de 60 países, incluindo os 27 membros da União Europeia (UE), foram visados pelas sobretaxas adicionais impostas por Trump, que entraram em vigor às 00:00 de hoje em Washington (05:00 em Lisboa).

