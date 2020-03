Moçambique vai ter centros de tratamento e isolamento em todas as províncias As autoridades de Moçambique prepararam centros de tratamento e isolamento em todas províncias do país, após registos dos primeiros casos do novo coronavírus em países africanos. economia Lusa economia/mocambique-vai-ter-centros-de-tratamento-e_5e5e73df871c731785bdf68a





"Houve identificação de centros de isolamento e tratamento em todas as províncias", lê-se no plano de ação do Governo moçambicano contra o Covid-19, consultado hoje pela Lusa.

Apesar de destacar que não há registo de casos confirmados em Moçambique e nos países vizinhos (na África Austral), as autoridades moçambicanas estão a adotar um conjunto de medidas para evitar o surto.