"Não só pretendemos transacionar mais volumes de energia elétrica, mas também estabelecer parcerias no setor, bem como gerar confiança necessária para melhorar as trocas comerciais", afirmou o presidente do conselho de administração da EDM, Marcelino Gildo Alberto, citado num comunicado da elétrica moçambicana.

Acrescentou que a EDM "está em prontidão para suprir o défice de energia elétrica que a Zâmbia vive neste momento", devido à estiagem que afeta as suas barragens hidroelétricas e a capacidade de geração de energia.

De acordo com a elétrica moçambicana, na quinta-feira foi assinada em Lusaka uma adenda ao contrato com a ZESCO, celebrado há um ano em Luanda, para compra e venda de energia elétrica ao país vizinho, passando dos 50 MW acordados inicialmente para 90 MW "firmes" e "válidos para as horas do vazio".

Marcelino Gildo Alberto referiu que "a médio prazo deverá ser executada a Linha de Interligação" de 400kV, entre Moçambique e a Zâmbia, infraestrutura que integra a "lista dos projetos e prioritários para aprimorar as trocas comerciais diretas de energia em grandes volumes entre os dois países", bem como para o mercado da SAPP (Southem African Power Pool).

A EDM acrescenta que esta interligação entre Moçambique e a Zâmbia vai permitir a troca "rápida" de cerca 2.000MW de energia elétrica para o mercado regional, a partir de 2030, beneficiando nomeadamente a Zâmbia, "onde a procura por energia elétrica está a aumentar de forma exponencial, especialmente no setor mineiro".

PVJ // ANP

Lusa/Fim