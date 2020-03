Moçambique prevê capturar nove mil toneladas na nova temporada de pesca O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (Mimaip) moçambicano anunciou hoje que prevê uma capturar de nove mil toneladas de pescado no próximo período pesqueiro, um número superior ao da última época que a meta se situava em cerca de oito mil toneladas. economia Lusa economia/mocambique-preve-capturar-nove-mil-toneladas-_5e6bbe8195e8c81945121274





"O que o setor irá fazer, assim que começar a campanha de pesca, é uma avaliação real do que é a vantagem e efeito da veda [interdição] à pesca", disse a porta-voz do Mimaip, Felismina Antie, em conferência de imprensa.

De acordo com a dirigente, o aumento de captura deverá ser possível por conta do aumento do período de interdição, que aumentou de três para quatro meses, terminando a 31 de março.