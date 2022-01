"Como se pode constatar, a manutenção das estradas ainda constitui um enorme desafio, devido ao défice de 58% do valor", disse o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, citado hoje pelo jornal Notícias.

As autoridades moçambicanas preveem a instalação de 26 portagens, das quais 18 a serem construídas e oito deverão ser requalificadas, no âmbito do Programa Autossustentado de Manutenção de Estradas (Proasme).

Mais de uma dezena de portagens deverão entrar em funcionamento neste ano em Moçambique, avançaram as autoridades, referindo que se trata de uma iniciativa que visa a comparticipação dos utentes na manutenção e reabilitação de estradas, através das taxas a pagar nas portagens.

Segundo o Governo, o país tem oito mil quilómetros de estrada asfaltada, faltando ainda asfaltar 22 mil quilómetros e os utilizadores serão fundamentais para o alcance das metas.

"Os montantes que têm sido disponibilizados são de cerca de 70 mil milhões de meticais [969 milhões de euros], representando apenas um terço das necessidades globais", referiu o ministro das Obras Públicas.

De acordo com as autoridades, são necessários 136,5 mil milhões de meticais (dois mil milhões de euros) por quinquénio para a asfaltagem e reabilitação de estradas.

