Moçambique ganha associação de 'fintechs' com "voz ativa" na inclusão financeira Um conjunto de 12 membros fundadores apresentou hoje em Maputo a Fintech.mz - Associação das Fintechs de Moçambique, uma entidade que agrega empresas tecnológicas ligadas ao setor financeiro.





A associação pretende ser "uma voz ativa, quer no processo de inclusão financeira, quer no diálogo com reguladores para ajudar a criar novas leis", entre outras ações conjuntas, anunciou João Gaspar, presidente da direção.

A venda de seguros através de plataformas móveis, a criação de sistemas de pagamento eletrónico ('gateways') que podem ser usados, por exemplo, por comércio online ou aplicações de transferências de dinheiro internacionais são algumas das áreas que as 'fintech' moçambicanas estão a desenvolver.