Moçambique fecha 2019 com ligeiro abrandamento da inflação para 3,5% - INE

Moçambique terminou o ano de 2019 com uma inflação de 3,5% anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) Moçambicano no mais recente boletim de Índice de Preços no Consumidor (IPC), consultado hoje pela Lusa.

economia

Lusa

economia/mocambique-fecha-2019-com-ligeiro_5e1b46572713b21bf064f56d