A visita de quatro dias de Filipe Nyusi aos Emirados Árabes Unidos começou no domingo e surge a convite do seu homólogo, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, declarou à comunicação social em Abu Dhabi Tiago Castigo, embaixador de Moçambique nos Emirados Árabes Unidos.

No âmbito da visita, segundo a fonte, as partes vão pelo menos assinar um acordo para cooperação económica e técnica, mas há outros dois memorandos de entendimento ainda em elaboração sobre a cooperação no domínio da defesa e sobre o combate contra o terrorismo.

"Há também contactos para se estabelecer um acordo de supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço e queremos que este acordo também se alargue para passaportes normais. É preocupação nossa também que haja uma ligação aérea direta entre os dois países e o ministro dos Transportes e Comunicação, Mateus Magala, está aqui e vai manter encontros neste âmbito", explicou o embaixador de Moçambique nos Emirados Árabes Unidos.

Dados mais recentes divulgados pela CTA - Confederação das Associações Económicas de Moçambique apontavam os Emirados Árabes Unidos como o quinto entre os principais parceiros comerciais de Moçambique, tendo o volume de comércio entre os dois países atingido cerca de 550 milhões de dólares (559 milhões de euros) em 2019.

