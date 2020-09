Os resultados do inquérito, orçado em 42 mil euros e que abrangeu cinco mil pessoas, vão ser apresentados nas instalações da Universidade Zambeze, na cidade de Tete, Centro de Moçambique, num evento que contará com quadros do governo local e do Ministério da Saúde, segundo uma nota distribuída à comunicação social.

O inquérito na província de Tete visava colher dados epidemiológicos sobre a exposição à covid-19 para identificar as áreas de maior transmissão e também de grupos de profissionais mais afetados.